HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Wohnimmobilienkonzern sei dank eines höheren Wachstums in B-Städten und der Fundamentaldaten in Polen gut aufgestellt für ein bevorstehendes Jahr mit starkem Wachstum im Vergleich zu den Wettbewerbern, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 08:15 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0008303504