Hubject hat eine Kooperation mit Free To X angekündigt, einem im März 2021 gegründeten Startup der Autostrade per l'Italia Group. Auf diese Weise wird Free To X seine HPC-Infrastruktur entlang der italienischen Autobahnen auf eine große Anzahl von Elektroauto-Fahrern innerhalb des Intercharge-Netzwerks von Hubject ausweiten. Free To X baut in Italien nach eigenen Angaben eines der dichtesten Ladenetze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...