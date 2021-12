AT&S unterzeichnete ein Abkommen mit dem Vidya Vikas Institute of Engineering Technology and Educational Trust (VVIET) in Mysuru in Indien, mit dem Ziel, einen Lehrplan zu entwickeln, der auf die Anforderungen der Leiterplattenherstellung zugeschnitten ist. AT&S Indien arbeitet dabei eng mit dem VVIET zusammen und wird relevante Inhalte aus dem Bereich Mikroelektronik und Fertigungstechnologien an Studenten vermitteln, damit sie jene Fertigkeiten und Kenntnisse erlangen, die für die Entwicklung ausgereifter Produktionsprozesse notwendig sind. Die Kooperation beinhaltet eine Zertifizierung durch die beiden indischen Ausbildungsprogramme Electronics Sector Skills Council of India (ESSCI) und National Skill Development Corporation (NSDC). "AT&S engagiert sich seit langem ...

