Eine seit Jahren inaktive Bitcoin-Wallet ist in dieser Woche überraschend wieder aktiviert worden. Wem sie gehört und warum sie so lange unangetastet blieb, sorgt in der Kryptoszene für eifrige Spekulationen. Fest steht aber: Die darin gespeicherten Coins sind inzwischen ein Vermögen wert.Das Blockchain-Portal Whale Alert ist am Dienstag auf eine außergewöhnliche Bitcoin-Transaktion aufmerksam geworden. Dabei wurde eine seit mehr als acht Jahren inaktive Bitcoin-Adresse plötzlich wieder aktiviert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...