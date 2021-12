Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern eine fünfte Corona-Welle nicht mehr aufhalten können. Man habe mittlerweile so viele Omikron-Fälle in Deutschland, dass sich eine Infektionswelle nicht mehr verhindern lasse, sagte er am Mittwoch in der Bundespressekonferenz.



Auf diese Welle bereite man sich intensiv vor. Der wichtigste Baustein sei dabei eine "besonders offensive Booster-Kampagne". Diese könne die Omikron-Welle zwar nicht ganz verhindern, aber zumindest schwere Erkrankungen vermindern. Die Wirkung nach einer Auffrischungsimpfung trete bereits nach etwa einer Woche ein, so Lauterbach.



RKI-Präsident Lothar Wieler sprach unterdessen mit Blick auf Omikron von einer Verdopplungszeit von etwa drei Tagen. Die neue Variante könnte demnach in den nächsten drei Wochen die Mehrheit aller Infektionsfälle in Deutschland ausmachen.

