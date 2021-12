Die Stadtwerke Lemgo haben eine Abwasser-Wärmepumpe in Betrieb genommen, die aus geklärtem Reinwasser der Kläranlage die Wärme gewinnt und sie als Fernwärme in das örtliche Netz einspeist. Eine weitere Großwärmepumpe und eine solarthermische Großanlage sind im Bau. Im Projekt InSekt haben die Universität Duisburg-Essen (UDE), die Bergische Universität Wuppertal und Stadtwerke Lemgo gezeigt, wie man umweltfreundliche Wärme aus Abwasser gewinnt. Vor rund dreieinhalb Jahren ging InSekt an den Start. ...

