INDEX Stand +-% +-% YTD Euro-Stoxx-50 4.178,38 +0,1% +17,6% Stoxx-50 3.724,25 -0,0% +19,8% DAX 15.475,41 +0,2% +12,8% FTSE 7.304,03 +0,1% +13,0% CAC 6.977,66 +0,2% +25,7% Nikkei-225 28.562,21 +0,2% +4,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,03 -0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,44 71,12 +0,4% 0,32 +51,0% Brent/ICE 74,04 73,98 +0,1% 0,06 +46,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,84 1.789,32 +0,1% +1,52 -5,6% Silber (Spot) 22,65 22,53 +0,5% +0,12 -14,2% Platin (Spot) 941,60 937,83 +0,4% +3,77 -12,0% Kupfer-Future 4,38 4,35 +0,8% +0,04 +24,4%

Von einem ruhigen Handel sprechen Teilnehmer am Ölmarkt. Wenig Impulse setzen die jüngsten US-Öllagerdaten. Diese sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie das private American Petroleum Institute (API) vermeldete. Nun wird auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet. Hier prognostizieren Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,6 Millionen Barrel.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kaum verändert dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Nach den Verlusten am Montag und der kräftigen Erholung am Vortag dürfte nun etwas Ruhe am Markt einkehren, heißt es mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Die Umsätze dürften deutlicher zurückgehen. Die Blicke sind weiterhin auf die Entwicklungen rund um die hochansteckende Omikron-Variante gerichtet. Da diese nun die dominierende Mutante in den USA stellt, hat US-Präsident Joe Biden am Vortag neue Maßnahmen angekündigt. Dabei sollen neben weiteren Impfungen und Booster-Impfungen auch Schnelltests eine entscheidende Rolle spielen. Die Lage sei allerdings nicht vergleichbar mit März 2020, als die USA mit voller Wucht von der ersten Corona-Welle getroffen worden waren. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten geht es für die Blackberry-Aktie vorbörslich nach unten. Das kanadische Software-Unternehmen setzte zwar weniger um als im Vorjahr, aber der Umsatzrückgang fiel nicht so stark wie befürchtet aus. Zudem zeigte sich der bereinigte Gewinn besser als von den Analysten erwartet. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 40 Prozent im Plus.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,9% gg Vq 2. Veröff.: +5,9% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 111,0 zuvor: 109,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag leicht im Plus. Dabei verläuft der Handel bereits in sehr ruhigen Bahnen, die Umsätze dünnen zunehmend aus. "Positiv ist, dass die Buy-the-Dips-Mentalität weiter intakt ist", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass die jüngsten DAX-Tiefs Richtung 15.000er Marke erneut schnell zum Einstieg genutzt worden sind. Weiterhin ist viel Geld an der Seitenlinie, das investiert werden will. Mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante dürfte die Bereitschaft, auf dem nun erreichten Niveau ein noch größeres Risiko einzugehen, gering sein. Die neuen Beschränkungen in Deutschland nach Weihnachten lieferten wenig Kaufargumente, heißt es im Handel. Impulse könnten am Nachmittag dann vom US-Verbrauchervertrauen ausgehen. Erwartet wird eine leichte Verbesserung. Delivery Hero begräbt nur wenige Monate nach der Rückkehr auf den Heimatmarkt seine Expansionspläne in Deutschland wieder. Mit Blick auf den bereits harten Wettbewerb unter den Lieferdiensten in Deutschland, wird diese Entscheidung an der Börse positiv gewertet, die Aktie legt um 5,7 Prozent zu. Beiersdorf steigen um 1,1 Prozent. Der Konsumgüterkonzern übernimmt das Prestige-Hautpflegegeschäft von Chantecaille. Der Pharmakonzern Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde und übernimmt das Unternehmen Gyroscope Therapeutics. Der Novartis-Kurs verliert 0,8 Prozent. A.P. Moeller-Maersk kauft für 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) das Logistikgeschäft des chinesischen Konzerns Li & Fung. Die Aktie verliert in Kopenhagen 0,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:09h Di,17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1302 +0,2% 1,1269 1,1262 -7,5% EUR/JPY 129,10 +0,3% 128,67 128,51 +2,4% EUR/CHF 1,0430 +0,1% 1,0419 1,0421 -3,5% EUR/GBP 0,8490 -0,2% 0,8507 0,8512 -4,9% USD/JPY 114,24 +0,1% 114,17 114,09 +10,6% GBP/USD 1,3313 +0,3% 1,3249 1,3232 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3814 +0,1% 6,3768 6,3809 -1,9% Bitcoin BTC/USD 49.094,98 -0,4% 49.131,64 48.384,23 +69,0%

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Dollar-Index gibt aktuell leicht nach, der Euro notiert weiter um die Marke von 1,132 Dollar. Die Aussicht auf baldige Zinserhöhungen in den USA im kommenden Jahr dürften das Abwärtspotenzial des Dollar allerdings begrenzen, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben sich am Mittwoch zwar der Erholungsbewegung an der Wall Street angeschlossen. Die Zugewinne fielen aber nur sehr moderat aus, nachdem es bereits am Dienstag einen Erholungsschub gegeben hatte. Teilnehmer sprachen mit Blick auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel von einem spürbar ausdünnenden Handel. Auch bei den Ölpreisen tat sich wenig. Bremsend wirkten die weiter bestehenden Sorgen um die rasante Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron, zumal auch die kräftigen Aufschläge in den USA vornehmlich mit Schnäppchenkäufen erklärt wurden, und weniger mit neuen fundamentalen Kaufgründen. Die dienstäglichen Gewinne in Ostasien waren ebenfalls bereits in erster Linie mit erhöhter Kaufbereitschaft auf den zuletzt ermäßigten Niveaus erklärt worden. In Hongkong standen trotz der leicht positiven Gesamttendenz Immobilienaktien weiter auf den Verkaufslisten angesichts der Liquiditätsprobleme in der Branche. China Vanke gaben um 3,2, Country Garden um 2,1 und China Evergrande um 4,0 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten am Mittwoch auf der Stelle. Die Umsätze gehen nun deutlich zurück, Neuemissionen sind nicht mehr in Sicht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DELIVERY HERO

begräbt nach nur wenigen Monaten seine Expansionspläne in Deutschland. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland werde sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen, darunter Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Der Standort Berlin bleibe als Innovationszentrum für Pilotprojekte neuer Produktfunktionen und Technologien bestehen. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden.

BRENNTAG

bekommt eine neue Finanzchefin. Der Aufsichtsrat berief Kristin Neumann zum 1. April 2022 in den Vorstand. Als Finanzvorständin folgt sie auf Georg Müller, der seinen zum 31. März nächsten Jahres auslaufenden Vertrag bei dem DAX-Konzern auf eigenen Wunsch nicht verlängert.

ORNBACH BAUMARKT

hat in seinem dritten Geschäftsquartal trotz höherer Umsätze weniger verdient. Wie aus dem Zwischenbericht der Hornbach Holding AG & Co KGaA hervorgeht, entfielen in den drei Monaten per Ende November 31,6 Millionen Euro auf die Anteilseigner und damit 7,7 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

MLP

startet mit Beginn des nächsten Jahres erneut mit dem Rückkauf eigener Aktien über die Börse. Dieser soll ein Volumen von bis zu 3,6 Millionen Euro haben und bis Ende Mai abgeschlossen sein, wie der Finanzvertrieb mitteilte. Auf aktuellem Kursniveau entspricht das insgesamt 443.896 Aktien oder 0,41 Prozent des Grundkapitals.

DEMIRE

hat sich von drei nicht-strategischen Gewerbeimmobilien getrennt. Den Verkaufserlös für die veräußerten Bürogebäude in Regensburg, Potsdam und Bad Bramstedt gab das Immobilienunternehmen mit insgesamt mehr als 46 Millionen Euro an.

CIMIC

hat einen milliardenschweren Auftrag im Zusammenhang mit der geplanten U-Bahn-Verbindung zum neuen Flughafen in Sydney erhalten. Wie die australische Hochtief-Tochter Cimic mitteilte, hat das zur Gruppe gehörende Unternehmen CPB Contractors in einem Joint Venture mit Ghella den Zuschlag für den Auftrag im Gesamtwert von 1,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Davon entfallen auf CPB Contractors Einnahmen von rund 1,35 Milliarden Dollar.

NOVATEK

wird Uniper künftig langfristig mit bis zu 1,2 Millionen Tonnen kohlenstoffarmem Ammoniak pro Jahr beliefern. Ein entsprechendes Eckpunktepapier sei mit dem russischen Energieunternehmen unterzeichnet worden, teilte die Uniper SE mit. Beliefert werden sollen damit Unipers Kunden in Deutschland und Nordwesteuropa.

NOVARTIS

Der Pharmakonzern verstärkt sich in der Augenheilkunde. Die Novartis AG übernimmt Gyroscope Therapeutics, das an einer Gentherapie für altersbedingte Makuladegeneration arbeitet. Novartis wird zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen.

MOELLER-MAERSK

hat sich mit LF Logistics Holdings Ltd. auf eine Übernahme geeinigt. Wie die dänische Reederei mitteilte, wird es 100 Prozent des in Asien-Pazifik ansässigen Logistikunternehmens für einen Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar erwerben.

GAZPROM

will im kommenden Jahr 1,757 Billionen russische Rubel (21,15 Milliarden Euro) investieren. Der Aufsichtsrat habe entsprechende Pläne für ein Investitionsprogramm genehmigt. Die Finanzierung für das Investitionsprogramm beläuft sich den Angaben zufolge auf 1,500 Billionen Rubel. Für die Kreditaufnahme für 2022 sind 272,79 Milliarden Rubel vorgesehen.

INTEL / SK HYNIX

Intel hat von der chinesischen Kartellbehörde grünes Licht für den 9 Milliarden US-Dollar schweren Verkauf seiner Flash-Speicherchip-Sparte an die südkoreanische SK Hynix Inc erhalten. Damit hat die Transaktion die letzte Hürde genommen. Die beiden Unternehmen hatten sich vor mehr als einem Jahr auf die Übernahme geeinigt, die nun in acht Ländern genehmigt wurde, wie SK Hynix mitteilte.

