Majuro, Republik der Marshallinseln (ots/PRNewswire) -NFT Marketplace erweitert sein Angebot um exklusive NFT-Drops, darunter eine neue Kollektion von Ice-TNiftify Limited LLC, die allumfassende NFT-Plattform, gibt bekannt, dass sie ihre Geschäftstätigkeit durch den Start auf dem US-Markt erweitern wird. Ab dem 4. Januar 2022 stehen die NFT-Drops und die exklusiven Community-Erlebnisse von Niftify allen Einwohnern der USA offen.Niftify kündigt außerdem seine Partnerschaft mit Polygon an, der Layer-2-Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain, um dadurch die Vorteile von Layer 2 für seine NFT-Creators zu nutzen. Durch Layer 2 werden Transaktionen auf einer besser skalierbaren Chain ausgeführt und dann in regelmäßigen Abständen als Checkpoint an die Ethereum-Blockchain übermittelt, was niedrigere Transaktionskosten und höhere Transaktionsgeschwindigkeiten ermöglicht. Niftify ist auch eines der zuverlässigen Projekte, die das Konzept des "Lazy Minting" erforschen, d. h. das Prägen einer NFT, ohne im Voraus Netzwerkgebühren zahlen zu müssen.Neben der Partnerschaft mit Polygon ist Niftify eine Partnerschaft mit Bittrex Global eingegangen, einer der weltweit größten Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte auf Blockchain-Basis, um die Innovation von Niftify neuen Nutzern zugänglich zu machen."Wir von Niftify stellen uns eine Zukunft vor, in der de Creator direkt mit seinen Fans auf der ganzen Welt in Kontakt tritt. Wir wollen das Metaversum zu den Menschen bringen und es so zugänglich wie möglich machen", erklärt Bruno Ver, Mitgründer und CEO von Niftify. "Die Expansion in die USA und die Verbesserung der Plattformfunktionalität durch eine deutliche Senkung der Münz- und Transaktionskosten für unsere Creators hilft uns, unsere Vision und Ziele zu verwirklichen."Niftify kündigt auch diese NFT-Drops an:- Niftify Christmas Drop - 25. Dezember: Ab Weihnachten haben die Nutzer Zugang zum Niftify Christmas Drop, einer Sammlung von 5.000 einzigartigen NFTs. Nutzer können diese Sammlung von algorithmisch generierten Bildern von Schneemann-Avataren kaufen, ersteigern und verkaufen, um der Schneemann-Familie beizutreten und exklusiven Zugang zur Niftify-Community zu erhalten.- The Syndicate mit Ice-T - 4. Januar: In Verbindung mit dem Start in den USA wird Niftify die zweite Serie von The Syndicate, der exklusiven NFT-Kollektion der Plattform mit dem legendären Rapper, Songwriter, Schauspieler und Produzenten Ice-T, herausgeben. Dieses Gedenkset von 10.000 NFTs wurde in Zusammenarbeit zwischen Ice-T und Tommy the Animator geschaffen. Durch den Kauf dieser NFTs erhalten die Benutzer Zugang zur S Lounge, einem virtuellen Metaverse, in dem sie sich mit dem Chef des Syndikats, "Iceberg", zu einem interaktiven Gespräch über ihre NFTs zusammensetzen und möglicherweise ein Signaturstück freischalten können.- Pink Slip - 16. Januar: Niftify wird Pink Slip herausbringen, eine Serie von NFT-Sammlungen der persönlichen Autos von Berühmtheiten, bei denen die NFTs von den berühmten Persönlichkeiten selbst gescannt wurden. Die Besitzer dieser NFTs können mit ihrem NFT-Auto um Punkte und "pink slips" fahren, d. h. wenn sie mit ihrem Auto gegen einen anderen fahren und gewinnen, gewinnen sie auch das Auto des Gegners. Die erste Serie zeigt den UFC Hall of Famer Tito Ortiz mit seinem Rolls-Royce Phantom.Niftify ist derzeit in der Beta-Phase und ist eine benutzerfreundliche Plattform, die es ermöglicht, NFTs zu prägen, zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Im Gegensatz zu anderen Plattformen werden Schöpfer dazu angehalten, NFTs zu prägen und zu verkaufen, um von der Funktionalität der Smart Contracts zu profitieren. Niftify ermöglicht ihnen, über das Ethereum Royalty Programm Lizenzgebühren für alle zukünftigen Verkäufe ihrer geprägten NFTs zu erhalten. NFTs auf Niftify werden auch als Eigentumsnachweis und zur Rückverfolgung der Historie von physischen Gegenständen sowie als Echtheitsnachweis für wertvolle digitale und physische Vermögenswerte verwendet.Alle NFT-Drops finden am Veröffentlichungstag um 16:00 Uhr UTC statt. Niftify NFT-Drops sind weltweit erhältlich, jedoch nicht für die Einwohner der USA, Kanadas, Chinas, Irans, Libyens, Nordkoreas, Syriens, Kubas, Afghanistans und der Krim (als Teil der Ukraine). Ab dem 4. Januar 2022 werden alle NFT-Drops auch für Einwohner der USA und Kanadas zugänglich sein.Weitere Informationen zu Niftify finden Sie auf niftify.io.Informationen zu Niftify Niftify hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine starke Gemeinschaft von NFT-Enthusiasten zu schaffen: Schöpfer, Sammler, Trader, Gamer und Unternehmen, die NFTs kaufen, verkaufen oder handeln wollen. Mit einer umfassenden Plattform, die es den Menschen ermöglicht, NFTs zu erstellen, zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen, bietet Niftify alle Vorteile der Blockchain, ohne die Komplexität des Besitzes einer Brieftasche oder der Abwicklung von Kryptotransaktionen. Niftify hat sich zum Ziel gesetzt, NFTs aus ihren Kinderschuhen herauszuholen und sie in die reale Welt zu bringen, indem es ihr wahres Potenzial freisetzt. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA erfolgt mittels eines Prospekts, der beim Emittenten oder dem verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie Jahresabschlüsse enthält. Derzeit wird kein Angebot in den Vereinigten Staaten in Betracht gezogen.Original-Content von: Niftify, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088168/100883263