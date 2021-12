Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- Piramal Pharma Solutions erweitert sein globales Angebot um neue Technologien und Fähigkeiten im Bereich großer Moleküle, einschließlich Impfstoffe und Gentherapie- Die Investition von 101,77cr INR in Biologika spiegelt das globale Engagement des Unternehmens in diesem schnell wachsenden Segment der Pharmaindustrie widerPiramal Pharma Limited (PPL) gab heute eine Investition in Höhe von 101,77cr INR in die Yapan Bio Pvt Ltd ("Yapan") in Hyderabad, Indien, bekannt, die die Kapazitäten seines CDMO-Geschäfts (Contract Development and Manufacturing Organization), Piramal Pharma Solutions (PPS), erweitert. Durch diese Investition hält PPL einen Anteil von 27,78 % an dem Unternehmen. Da PPS seine Fähigkeiten weiter ausbaut und sich als führendes CDMO positioniert, stellt diese Akquisition eine bedeutende Ergänzung der globalen Fähigkeiten von PPS in der Entwicklung und Herstellung großer Moleküle für klinische Studien am Menschen dar.Yapan Bio bietet Prozessentwicklung, Scale-up und cGMP-konforme Herstellung von Impfstoffen und Biologika/Biotherapeutika an, einschließlich hochsicherer Produktklassen (bis BSL-2+), rekombinanter Impfstoffe, RNA/DNA-Impfstoffe, Gentherapien, monoklonaler Antikörper, therapeutischer Proteine und anderer komplexer Biologika. Der Umsatz von Yapan im GJ 21 betrug 12,4cr. INR. Das Unternehmen hat bereits einen Umsatz von 11,8cr INR für das H1GJ 22 erwirtschaftet und ist bereit, aufgrund der starken Marktnachfrage schnell zu wachsen.Die Investition in Yapan Bio ermöglicht es PPS, sein Dienstleistungsangebot im schnell wachsenden CDMO-Bereich für Biologika zu erweitern. Die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich Biologika können mit den Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der Konjugation von Antikörpermedikamenten synergetisch sein, insbesondere für Kunden, die die Geschwindigkeit und Einfachheit eines integrierten Programms bevorzugen, das Entwicklung, Herstellung, Konjugation und Abfüllung umfasst. PPS bietet derzeit integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Nutzlast, Konjugation und Abfüllung an, und die Hinzufügung der Antikörperfähigkeiten erweitert dieses Angebot.Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: "Das in Yapan gefundene Fachwissen wird Piramal helfen, bestehenden Kunden breitere Möglichkeiten für die Entwicklung und Herstellung großer Moleküle zu bieten. Diese Investition unterstützt unsere Wachstumsstrategie für Piramal Pharma weiter."Peter DeYoung, CEO, Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, sagte: "In den letzten zehn Jahren sind Biologika und die damit verbundenen Entwicklungsdienstleistungen die am schnellsten wachsenden Segmente des CDMO-Marktes. Diese Investition in Verbindung mit den marktführenden Fähigkeiten unseres Standorts in Grangemouth, Großbritannien, im Bereich der Antikörper-Wirkstoffkonjugationen und unseren sterilen Abfüll- und Veredelungskapazitäten in Lexington, USA, zeigt unser Engagement für den Ausbau unseres Dienstleistungsangebots im Bereich der CDMOs für große Moleküle."Atin Tomar und Nirav Desai, CEO und COO von Yapan, sagten: "Wir freuen uns sehr über diese Transaktion und sind zuversichtlich, dass PPS der ideale Partner ist, um das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen. Die Mitarbeiter und Kunden von Yapan, die die wichtigsten Stakeholder unseres Unternehmens sind, werden mit Sicherheit von der Expertise von PPS bei der Bereitstellung integrierter Dienstleistungen auf globaler Ebene profitieren."Auf dem heutigen Markt suchen viele innovative Pharmaunternehmen nach CDMOs, die sie bei der Entwicklung und Herstellung von Biologika unterstützen. PPS geht davon aus, dass die Hinzufügung dieser Fähigkeiten und dieses Fachwissens das Unternehmen in die Lage versetzen wird, sein Angebot in diesem attraktiven, schnell wachsenden Sektor weiter auszubauen.Trilegal war bei dieser Transaktion als Rechtsberater für PPL tätig. Torreya Partners India LLP fungierte als Finanzberater und Samisti Legal LLP als Rechtsberater für Yapan bei dieser Transaktion.Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Lieferung von Pharmawirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Wir bieten auch spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen Wirkstoffen, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.piramalpharmasolutions.com | Twitter (https://twitter.com/PiramalPharma) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions)Informationen zu Piramal Pharma Ltd.Piramal Pharma Limited (PPL) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an, die in 15 globalen Produktionsstätten und über ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern hergestellt werden. PPL umfasst: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. PPS bietet End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten für innovative und generische Unternehmen. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.Weitere Informationen finden Sie unter www.piramal.com | Facebook (https://www.facebook.com/PiramalGroup/) | Twitter (https://twitter.com/PiramalGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/281918/admin/)Informationen zu Yapan Bio Pvt LtdYapan Bio Pvt Ltd, mit Sitz im Genome Valley in Hyderabad, wurde von Atin Tomar und Nirav Desai gegründet, die beide zusammen über ca. 40 Jahre Erfahrung in der Biotechnologiebranche weltweit verfügen und sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen und Biologika/Biotherapeutika spezialisiert haben. Yapan Bio ist ein Auftragsunternehmen für Prozessentwicklung und -herstellung (CDMO), das Prozessentwicklung, Scale-up und GMP-Herstellung von Impfstoffen und Biologika/Biotherapeutika für klinische Studien am Menschen in der ganzen Welt anbietet. Die Kapazitäten in Yapan umfassen Entwicklungs- und GMP-Einrichtungen für Hochsicherheitsprodukte (bis BSL-2+).Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.yapanbio.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpgPressekontakt:Madiha Vahid,Unternehmenskommunikation,Madiha.Vahid@piramal.com,Tel: +91 9819001881; Für Investoren: Hitesh Dhaddha/Mayank Kumar,Investor Relations,investor.relations@piramal.comOriginal-Content von: Piramal Pharma Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061843/100883260