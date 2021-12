Die Anlayse des Primärenergiebedarfs für das Jahr 2021 zeigt, dass der Anteil der Erneuerbaren auf 16,1 Prozent gesunken ist. Das Gründe dafür liegen beim Wetter, aber auch an der wirtschaftlichen Erholung.Die energiebedingten CO2-Emissionen sind in diesem Jahr in Deutschland um etwa 4 Prozent gestiegen, was etwa 25 Millionen Tonnen CO2 entspricht. Für diesen Anstieg seien ein höherer Primärenergieverbrauch aufgrund einer sich erholenden Konjunktur, sowie ungünstige Witterungsbedingungen maßgeblich gewesen, so die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, die die Zahlen zum Primärenergieverbrauch über ...

