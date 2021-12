Um 11:45 liegt der ATX TR mit +0.21 Prozent im Plus bei 7790 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.11% auf 44.675 Euro, dahinter FACC mit +2.05% auf 7.46 Euro und Rosenbauer mit +1.65% auf 46.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15465 ( -0.37%, Ultimo 2020: 13719). Topthema: VerbundStieg am Dienstag um 5,72 Prozent. Es ist dies der größte Tagesgewinn seit 18.08.2021, als Verbund 6,3% zulegte. Das Handelsvolumen lag bei 190% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 50,75 Prozent Plus, gestern erstmals über 100 geschlossen. Es war zudem der 31. Tagessieg 2021 des Verbund im ATX TR. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 103,10 /103,30Veränderung zu letztem SK: -1,99% (Der Input von Christian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...