Valneva hat positive Topline-Ergebnisse aus der Lot-to-Lot-Phase-3-Studie des Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 erreicht. Die VLA1553-302-Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte, dass drei nacheinander hergestellte Impfstoffchargen äquivalente Immunantworten auslösten. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Die Daten werden Teil unserer Einreichung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sein, deren Beginn wir im Jahr 2022 planen."Valneva ( Akt. Indikation: 25,16 /25,18, 2,65%) Die Immofinanz will die Anzahl ihrer Stop Shop Retail Parks in Kroatien mittelfristig von aktuell vier auf mehr als 20 Standorte erhöhen. In Markt- und Standortanalysen sei eine hohe Nachfrage der kroatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...