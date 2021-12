Das Auf und Ab der vergangenen Tage an den US-Aktienmärkten könnte am Mittwoch in die nächste Runde gehen. Die Futures auf Dow Jones und Co notieren zur Wochenmitte jedenfalls leicht im Minus, nachdem die US-Märkte am Vortag stark gestiegen waren. In den kommenden Tagen dürften nun die Handelsumsätze deutlich zurückgehen, auch, weil viele große Investoren mittlerweile ihre Bücher geschlossen haben.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

