DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Corp.: Die Impfstoffstudie COVID-19 von Rapid Dose Therapeutics und der McMaster University erhält einen NSERC-Zuschuss - für Forschung und Entwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Burlington (pta024/22.12.2021/14:52) - Ontario - 22. Dezember 2021- Heute haben Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE) und die McMaster University ("McMaster") vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) die letzte Tranche des Collaborative Research and Development Grant in Höhe von CAD 120.000 für die laufende Entwicklung eines oral verabreichten Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 erhalten.

"Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung der kanadischen Regierung durch NSERC, um diese wichtige Forschung weiter voranzutreiben", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Globale Experten haben eine nadelfreie Methode zur Verabreichung von Impfstoffen gegen COVID-19 und viele andere Krankheiten gefordert, und unsere Forschungsaktivitäten sind von entscheidender Bedeutung, die Kommerzialisierung einer solchen Innovation zu unterstützen."

Der Leiter des Forschungsteams der McMaster University, Dr. Alex Adronov, PhD, fügt hinzu: "Dieser Zuschuss ermöglicht es uns, die Bemühungen zur Entwicklung oraler Dünnschichttherapeutika für eine Vielzahl von Anwendungen fortzusetzen, einschließlich der Einbindung von Impfstoffkomponenten für nadelfreie Impfungen."

Hinweis: Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, COVID-19 zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp. Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStripT, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen (Nutrazeutika, Pharmazeutika, Impfstoffe, Cannabis) infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.

