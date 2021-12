- Festlegung der Planung für die Phase-2-Arbeiten durch die ersten Explorationsarbeiten

VANCOUVER, BC - 22. Dezember 2021 -Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen"), ein breit aufgestelltes Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung einer innovativen Spodumen-Verarbeitungstechnologie sowie einer auf Lithium konzentrierten Mineralexplorationstätigkeit in Kanada, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse des Phase-1-Explorationsarbeitsprogramms (das "Programm") aus seinem Lithium-Konzessionsgebiet Cyr South (das "Konzessionsgebiet") in James Bay, Quebec, Kanada, erhalten hat.

Die Ergebnisse der vor kurzem entnommenen Gesteins- und Bodenproben deuten darauf hin, dass der nordöstliche Teil des Konzessionsgebiets ein günstigeres Umfeld für die Exploration von Lithium, Beryllium und seltenen Metallen bietet und dass der südwestliche Konzessionsblock günstiger für die Exploration von Mangan und anderen Metallen ist. Die geophysikalische Bodenuntersuchung wurde zur Identifizierung lokaler Strukturen genutzt, was die Festlegung von Zielgebieten für die Lithiumexploration unterstützen soll. Durch die geophysikalische Interpretation wurden drei Verwerfungszonen und magnetische Lineamente identifiziert, in denen Folgearbeiten durch die Zusammenstellung historischer Daten und Schürfgrabungs- und Probenahmearbeiten empfohlen werden (siehe nachstehende Abbildung 1).

Das Programm wurde in zwei Phasen durchgeführt, wobei die erste Phase aus Bodenprospektion, der Entnahme von Gesteins- und Bodenproben und Kartierung bestand und auf die Identifizierung einer Gruppe von Pegmatiten abzielte, in denen möglicherweise Lithium- und andere Metallmineralisierungen gelagert sind. Die zweite Phase bestand aus bodenmagnetischen geophysikalischen Untersuchungen über 46,2 km Luftlinie (4.661 Messwerte) zur Definition von Explorationszielen für spätere Arbeiten. Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms wurden insgesamt 150 ausgewählte Schlitz-/Schnitt- und Zufallsgesteinsproben sowie 40 Bodenproben entnommen.

Wichtigste Ergebnisse:

- Die Lithium- (Li) Werte betrugen bis zu 166 Teile pro Million (ppm).

- Die Beryllium- (Be) Werte betrugen bis zu 26.600 ppm (2,66 % Be).

- Die Bor- (B) Werte betrugen bis zu 7.500 ppm (0,75 % B).

- Die Mangan- (Mn) Werte betrugen bis zu 28.700 ppm (2,78 % Mn).

- Die Rubidium- (Rb) Werte betrugen bis zu 1.290 ppm.

- Die Cäsium- (Cs) Werte betrugen bis zu 992 ppm.

- Die Niobium- (Nb) Werte betrugen bis zu 121,4 ppm, die Tantalwerte bis zu 47,4 ppm.

- Bei Be und Nb kommen erhöhte Werte in Pegmatiten mit Turmalin, Beryll und Granat vor; aplitische Zonen deuten darauf hin, dass der Pegmatit fraktioniert ist und potenziell Lithium enthält.

Die Probenstandorte wurden durch GPS-Handgeräte ermittelt, die auf die Meldung von Standorten in UTM-Koordinaten eingestellt waren. Sofern es möglich war, wurden vom B-Horizont aus konventionelle Bodenproben entnommen. Erfasst wurden relevante Angaben zu den Boden- und Gesteinsproben, so etwa Standort, Lithologie und Probentyp. Die Proben wurden anhand der Best Practices in Beutel verpackt und etikettiert und zur Probenaufbereitung und Analyse an Activation Laboratories ("ACTLABS"), Ancaster, Ontario, versandt. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles akkreditiertes Labor, das nach ISO zertifiziert ist.

Die Gesteins- und Bodenproben lassen auf anomale Werte bei Lithium, Beryllium, Barium, Bor, Mangan, Rubidium, Cäsium und Niobium schließen. Die Ergebnisse der Bodenproben zeigen durchgängige Werte der oben genannten Zielelemente in den Gesteinsproben; aufgrund der begrenzten Zahl der entnommenen Proben ist die Interpretation eines definitiven Trends nicht möglich.

Faizaan Lalani, President und Director des Unternehmens, nahm dazu wie folgt Stellung: "Die Ergebnisse unseres Phase-1-Arbeitsplans in Cyr South sind ein überaus wichtiger erster Schritt für unsere weitere Planung für Phase 2 und darüber hinaus. Wir werden unsere Lithiumexplorationsarbeiten ganz klar in Richtung Nordosten verstärken und planen dennoch ein Step-out und die Erkundung einiger weiter entfernten südwestlichen Standorte, um die Mineralisierung zu beurteilen und uns einen umfassenden allgemeinen Überblick zu verschaffen. Wir freuen uns sehr über die ersten Ergebnisse und beabsichtigen, unsere Informationslage über das Lithium-Prospektionsgebiet im gesamten Konzessionsgebiet weiter auszubauen. Unsere Anstrengungen richten sich nach wie vor auf die Definition von Bohrzielen und die Steigerung des Projektwerts."

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Verlängerung einer Vereinbarung mit Financial Star News Inc. ("FSN") (Anschrift: 701 West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, V7Y 1C6; E-Mail: info@thefinancialstar.com) über Marketing-Dienstleistungen um drei Monate, beginnend im Dezember 2021, zu melden.

Die Aufgaben von FSN umfassen gegebenenfalls die Erstellung von Kampagnen, Anzeigengruppen, Text- und Displaywerbung, die Durchführung detaillierter Keyword-Recherchen, die Erstellung und Durchführung von Remarketing-Kampagnen, die Optimierung von Keyword-Optionen, die Koordinierung von Online-Werbern und -Vermarktern entsprechend den Online-Marketingzielen der Kunden, die Erstellung von Zielseiten für Werbekampagnen und die Schaffung von Aufmerksamkeit für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, und zwar für eine Gegenleistung in Höhe von USD 500.000 (zuzüglich anwendbarer Steuern). Die Werbetätigkeit wird über FinancialStar.com, per E-Mail, Facebook und Google durchgeführt. FSN unterhielt mit Ausnahme seiner früheren Beauftragung durch das Unternehmen keine Vorbeziehung mit dem Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Faizaan Lalani

President & Director

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumgrundstück Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumgrundstück Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urangrundstück Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Anlegerservice

E-Mail: info@medaromining.com

Tel: 604-256-5077

Web: https://medaromining.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen in Bezug auf (i) die Auswirkungen der Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Programm, (ii) die Phase-2-Explorationspläne des Unternehmens, (iii) die zukünftigen Explorationsziele des Unternehmens auf dem Grundstück, (iv) das Ziel des Unternehmens, sein Verständnis des zugrundeliegenden Lithiumvorkommens auf dem gesamten Grundstück weiter zu entwickeln und (v) den Schwerpunkt der Bemühungen des Unternehmens auf die Definition von Bohrzielen und die Steigerung des Projektwerts, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

