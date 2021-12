NEW YORK (dpa-AFX) - Die Papiere von Tesla haben ihren Vortagesgewinn zur Wochenmitte ausgebaut und nahmen mit einem Plus von mehr als fünf Prozent wieder Kurs in Richtung der runden Marke von 1000 Dollar.

Konzernchef Elon Musk stieß erneut eigene Anteile am Elektroautobauer ab, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Demnach trennte sich Musk nochmals von mehr als 583 600 Tesla-Anteilen für 528 Millionen US-Dollar. Damit hat er mittlerweile rund 13,5 Millionen Tesla-Aktien zu Geld gemacht.

Anfang November hatte Musk auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er sich von einem Zehntel seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzen antworteten in der Mehrheit mit "Ja". In der Folge setzten Musks Aktienverkäufe den Kurs immer wieder unter Druck. Um die Zusage komplett zu erfüllen, fehlen rund 3,5 Millionen Aktien, von denen sich der Tesla-Chef noch trennen muss.

Musk sagte allerdings am Mittwoch der Satire-Website Babylon Bee, er habe das Ziel einer Veräußerung von mehr als zehn Prozent seiner Tesla-Aktien inzwischen erreicht. Dies könnte eine Begründung für den aktuell kräftigen Kurszuwachs sein. Der Verkaufsdruck dürfte damit künftig nachlassen und Anleger könnten sich wieder stärker auf die Fundamentaldaten konzentrieren, sagte ein Analyst./ajx/he