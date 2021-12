Tesla-Chef Elon Musk kommt mit seinem Verkauf von Aktien seines Konzerns weiter voran. Der Unternehmer stieß erneut Anteile am E-Autobauer ab, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Demnach trennte sich Musk von weiteren mehr als 583.600 Tesla-Anteilen für 528 Millionen US-Dollar (etwa 468 Millionen Euro). Damit hat der Milliardär mittlerweile rund 13,5 Millionen Tesla-Aktien im Wert von gut 14,1 Milliarden Dollar (12,5 Milliarden Euro) zu Geld gemacht. Mehr zum Thema Was würde Elon tun? Dieses Tool holt dich aus unproduktiven Meetings Elon ...

