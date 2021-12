Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den SDAX zur Stunde freundlich. Gegenwärtig liegt das Aktienbarometer mit 0,97 Prozent im Plus. Die Bullen haben derzeit am Aktienmarkt überwiegend das Sagen.: Für den SDAX-Index steht ein Kursplus von 0,97 Prozent auf der Kurstafel. Das Kursbarometer kommt jetzt auf 16.

Den vollständigen Artikel lesen ...