von Simone Groeneweg, €uro am SonntagEuro am Sonntag: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mehrfach die Zinsanpassungsklauseln in Prämiensparverträgen für unzulässig erklärt. Was bedeutet das? Andreas Eichhorst: Die neuen höchstrichterlichen Urteile vom Oktober und November dieses Jahres haben die Aussichten der Sparer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...