Der Chef der Kryptobörse Coinbase Brian Armstrong soll unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ein Konkurrenzprojekt übernommen und dann eingestampft haben. Das behauptet jedenfalls der Investor des betroffenen Startups - und hat Klage eingereicht. Die auf einer wahren Begebenheit beruhende Netflix-Serie The Billion Dollar Code hat das Vorgehen von Tech-Konzernen wie Google zuletzt noch einmal auf den Punkt gebracht, wenn es darum geht, die Konkurrenz klein zu halten und sich an ihren Ideen zu bedienen. "Gekauft, geklaut oder kaputtgeklagt" nannte das in diesem Zusammenhang die Süddeutsche Zeitung. Neu ist das also nicht. Jetzt wird dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...