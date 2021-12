DGAP-Ad-hoc: Lena Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Personalie

Lena Beteiligungs AG: Wechsel im Vorstand und Aufsichtsrat



Oldenburg, den 22. Dezember 2021 - Der Vertrag des Vorstands der Lena Beteiligungs AG, Herr Oliver Dornisch, läuft zum 31.12.21 aus und wird im gegenseitigem Einvernehmen nicht verlängert. Der Aufsichtsrat möchte Herrn Dornisch für die langjährige und vertrauensvolle Arbeit danken. Der dadurch vakante Vorstandsposten soll durch Herrn Marco Herack ab dem 1.01.22 besetzt werden. Herr Herack begleitete das Unternehmen die letzten Jahre als Aufsichtsrat wie auch als Mitarbeiter. Um den Wechsel in den Vorstand zu vollziehen, wird Herr Herack sein Aufsichtsratsmandat zum 31.12.21 niederlegen. Da der Aufsichtsrat durch die Niederlegung seitens Herrn Herack nicht mehr beschlussfähig ist, wird die Gesellschaft zugleich eine gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes in die Wege leiten. Vorgeschlagen wird hierfür Frau Hatice Özkan, Kauffrau aus Köln. Herr Herack wird mit seinem Amtsbeginn eine Wiederbelebung der Gesellschaft prüfen und dabei verschiedene Optionen eruieren. Die Lena Beteiligungs AG im Profil Die im Juli 2005 gegründete Lena Beteiligungs AG investiert branchenübergreifend in ausgewählte Beteiligungen aus dem nationalen und internationalen Nebenwertebereich. Zudem besitzt die Gesellschaft drei Grundstücke in Portugal. Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Lena Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Lena Beteiligungs AG dar. 22.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

