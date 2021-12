DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt im späten Handel Marke von 15.500 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nach oben. Das Geschäft plätscherte lange Zeit des Tages zunächst vor sich hin. Am Nachmittag kam dann aber doch noch Schwung in dem Markt, nachdem der Index des Verbrauchervertrauens aus den USA für den Dezember überzeugte und machte zudem Hoffnung auf den Jahresbeginn 2022. Dagegen dünnt die Nachrichtenlage von Unternehmensseite immer mehr aus. Im Jahr 2021 werden in Deutschland nur noch fünf Tage gehandelt. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 15.593 Punkte und schloss damit auf seinem Tageshoch. Für die Bundesanleihen ging es unwesentlich nach unten.

Delivery Hero mit strategischer Kehrtwende

Delivery Hero begräbt nur wenige Monate nach der Rückkehr auf den Heimatmarkt seine Expansionspläne in Deutschland wieder. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland wird sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen. Nur der Standort Berlin bleibe als Innovationszentrum für Pilotprojekte für die Mitarbeiter bestehen, teilte der DAX-Konzern mit. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden. Mit Blick auf den bereits harten Wettbewerb unter den Lieferdiensten in Deutschland, wird diese Entscheidung an der Börse positiv gewertet, die Aktie legte in der Folge um 7,4 Prozent zu.

Beiersdorf verbesserten sich um 2,1 Prozent, der Konsumgüterkonzern übernimmt das Prestige-Hautpflegegeschäft von Chantecaille. Die Warburg-Analysten stuften den Kauf als gewinnsteigernd ein. Der als Kaufpreis vereinbarte Unternehmenswert der Hautpflegesparte könnte zwar bis auf 690 Millionen Dollar ansteigen, der Preis sei aber nur hoch und nicht unangemessen. Kritisch merkten die Analysten an, Beiersdorf habe sich in der Vergangenheit bei der Integration von Marken schwer getan.

Demire legten um 0,9 Prozent zu. Die Deutsche Mittelstand Real Estate (Demire) hat sich von drei nicht-strategischen Gewerbeimmobilien getrennt. Den Verkaufserlös gab das Immobilienunternehmen mit mehr als 46 Millionen Euro an. Das liege teilweise deutlich über dem zuletzt festgestellten Marktwert.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.593,47 +0,9% +13,67% DAX-Future 15.570,00 +1,0% +14,22% XDAX 15.584,99 +0,5% +14,02% MDAX 34.622,25 +0,8% +12,42% TecDAX 3.850,30 +1,4% +19,84% SDAX 16.162,93 +1,3% +9,47% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,13 -20 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 36 4 0 2.254,8 43,0 53,3 MDAX 39 11 0 475,8 29,4 35,8 TecDAX 28 2 0 566,7 19,6 23,7 SDAX 55 11 4 176,1 8,8 11,5 ===

