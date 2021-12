Zürich (awp) - Nach dem Auf und Ab zu Wochenbeginn ist am Mittwoch am Schweizer Aktienmarkt so etwas wie vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt. Der Leitindex SMI schloss einen insgesamt ruhigen Handel etwas fester ab. Der SMI sprang in der Schlussauktion gar über die Schwelle von 12'700 Punkten, nachdem er über weite Strecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...