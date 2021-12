Bricht die "Lieferkette" bei der Geldversorgung? Der Ton macht die Musik Nirgendwo gilt es wohl mehr als in zwischenmenschlichen Beziehungen und bei den Verlautbarungen von Notenbanken: Der Ton macht die Musik. Entsprechend genau wird hingehört, wenn die Notenbanken nach Ihren Sitzungen die Ergebnisse kommunizieren. Nicht nur was gesagt wird, sondern auch wie es gesagt wird, was man zwischen den Zeilen zu entdecken glaubt und vor allem, was nirgendwo zu finden ist, spielt eine Rolle. Den Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...