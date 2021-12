Richtig leiden müssen heute Moderna-Aktionäre. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund fünf Prozent in die Knie. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 224,95 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Moderna-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Nur noch rund acht Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Dieser Bremsbereich ist bei 208,00 EUR zu finden. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Mutige Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...