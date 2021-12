Mario Draghi hat wohl im Jahr 2012 mit seinem Satz "whatever it takes" den Euro gerettet - und vielleicht ist er jetzt der Einzige, der den Ernst der Lage mit der Energiekrise in Europa verstanden hat! Heute hat Mario Draghi eindringlich gewarnt und Politker anderer Länder aufgefordert, nun aktiv zu werden, da die Lage weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...