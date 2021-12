DJ Dommermuth stockt bei United Internet auf Mehrheitsanteil auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der United-Internet-Chef Ralph Dommermuth hält an dem Internet- und Mobilfunkanbieter künftig die Mehrheit. Die Ralph Dommermuth GmbH & Co KG Beteiligungsgesellschaft hat Kaufverträge über den Erwerb von ca. 7,84 Prozent der Aktien an der United Internet AG abgeschlossen, wie der im MDAX notierte Konzern mitteilte. Mit Vollzug dieser Paketerwerbe erhöhe sich der von Dommermuth kontrollierte Anteil an der United Internet AG auf ca. 50,10 Prozent.

Der Telekom-Milliardär habe das Unternehmen außerdem darüber informiert, dass er aufgrund der Paketerwerbe von dem erwogenen freiwilligen Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien an der United Internet zur Aufstockung seiner Beteiligung Abstand nehme. Dommermuth erwäge jedoch weitere "opportunistische Zukäufe" von Aktien an der United Internet AG im nächsten Jahr.

Dommermuth hatte bereits Anfang November angekündigt, seinen Anteil an United Internet von derzeit 42 Prozent auf 51 Prozent aufstocken zu wollen, um seine Stellung als Ankeraktionär auszubauen.

December 22, 2021

