Mit viel Vorschusslorbeeren startet Build Your Dreams in den heutigen Handel. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Bei 31,12 USD liegt dieser Haltegriff. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn diese Linie verläuft bei 29,88 USD, sodass für Build Your Dreams Aufwärtstrends gelten. Build Your Dreams liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist. ...

