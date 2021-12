Michael J. Saylor hat in einem Interview erklärt, wie viele Bitcoins er selbst halte und dass er es als sinnlos erachte, gekaufte BTC jemals wieder zu verkaufen. Zudem gibt er eine gewagte Bitcoin-Kurs-Prognose ab. Dass Michael J. Saylor als CEO von Microstrategy bereits seit Jahren zu den größten Befürwortern des Bitcoins gehört, ist kein Geheimnis. Schließlich hat der US-amerikanische Softwarehersteller seit August 2020 122.478 Bitcoin (BTC) gekauft. Der Unternehmer investiert jedoch auch privat bereits seit Jahren in Bitcoin. In einem Interview gegenüber The Information hat sich Saylor nun zu seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...