Berlin - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat Moscheen und andere religiöse Gemeinden aufgerufen, die Impfkampagne voranzutreiben. "Es muss überall geimpft werden. Jeder und jede in unserem Land muss informiert sein", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben).



"Als Integrationsbeauftragte appelliere ich auch an Kirchen, Synagogen und Moscheegemeinden, die Impfkampagne gemeinsam weiter voranzubringen." Der Bund unterstütze mit Informationen in 23 Sprachen über die Impfungen, über den Booster, über die Pandemie im Allgemeinen. "Die Omikron-Variante beunruhigt uns alle", sagte Alabali-Radovan dem RND. "Wichtig ist, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen."

