Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Tuya Inc. ("Tuya Smart" oder das "Unternehmen") (NYSE: TUYA), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, lud Führungskräfte von Orange, dem weltweit führenden Telekommunikationsanbieter, und Sharp Consumer Electronics Europe ("Sharp Europe"), dem weltweiten Entwickler innovativer Produkte und Elektronik, ein, um die Aussichten und Herausforderungen des IoT für die europäische Region zu diskutieren.Mit dem rasch wachsenden Bewusstsein der Unternehmensnutzer für das Internet der Dinge (IoT) ist die IoT-Branche in eine neue Entwicklungsphase eingetreten. Die Unternehmen zögern nicht länger, ob IoT-Implementierungen notwendig sind, sondern machen sich eher Gedanken darüber, wie sie bessere Implementierungen sicherstellen können.Laut einer von Oracle durchgeführten Umfrage mit dem Titel "Five Best Practices of Leading IoT Adopters" geben 64 % der befragten IoT-Entscheidungsträger in Unternehmen an, dass sie Standardlösungen (OTS) den auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zugeschnittenen Implementierungen vorziehen. Der Grund hierfür besteht darin, dass solche leicht verfügbaren OTS-Lösungen durch das Fachwissen von IoT-Plattformdienstleistern und -Lieferanten unterstützt werden, so dass sie von Unternehmen leicht eingesetzt und genutzt werden können.Worauf sollten Unternehmen bei der Einführung des IoT also achten? Und wie wird die künftige IoT-Landschaft in Europa aussehen? Um Einblicke in diese Fragen zu erhalten, sprach Tuya kürzlich mit Nick Chen, dem Vorstandsvorsitzenden von Sharp Europe, und François-Gaël Ottogalli, CTIO IoT für B2C bei Orange, beides Global Fortune 500 Unternehmen und führende IoT-Anwender.Nick Chen sagte, dass Sharp Europe sich mehr darauf konzentriert, wie Produktlösungen besser und schneller die Bedürfnisse der Verbraucher in verschiedenen Regionen erfüllen können. Laut Chen hofft Sharp Europe, sowohl im Produktdesign als auch in der Kategorieerweiterung lokalisiert zu sein und in der Lage zu sein, entsprechende Produktlösungen schnell auf den Markt zu bringen, um das AIoT-Geschäftswachstum von Sharp Europe zu erreichen. Chen sagte: "Wir wollen stärker lokalisiert sein, um den Bedürfnissen der europäischen Verbraucher gerecht zu werden. Wir versuchen, dies zu erreichen, indem wir Produkte im Einklang mit dem lokalen Geschmack entwickeln, hochwertige Audioprodukte anbieten und die Anforderungen bestimmter Kategorien erfüllen. In Europa besteht zum Beispiel eine starke Nachfrage nach Outdoor-Produkten. Sharp möchte Produkte für diesen Markt anbieten und mit unserer IoT-Vision von Wachstum kombinieren."In der Zwischenzeit hat Orange ein Auge auf die Interkonnektivität in der gesamten IoT-Branche geworfen. François-Gaël Ottogalli sagte auf der Veranstaltung, dass die künftige Interkonnektivität mehr Dienste ermöglichen wird. "Wir bei Orange bieten den Endkunden weiterhin erstklassige Dienstleistungen an. Wir können uns vorstellen, dass die Konnektivität in Zukunft noch mehr Dienste ermöglichen wird", erklärte Ottogalli.Die Ansichten von Sharp Europe und Orange zeigen, dass führende IoT-Anwender die neuesten IoT- und Konnektivitätstechnologien nutzen, um wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die auf die lokalen Märkte zugeschnitten sind. Sie achten verstärkt darauf, wie IoT-Lösungen in verschiedenen Regionen eingesetzt werden können, um eine schnelle Einführung und Entwicklung des IoT zu unterstützen.Was können Unternehmen also tun, um das IoT schnell einzuführen und von diesem Marktwachstum zu profitieren? Eine gute Strategie kann die Zusammenarbeit mit einer offenen, neutralen Entwicklungsplattform eines Drittanbieters wie Tuya Smart sein. Über den Erfolg und die rasche Expansion in Europa sagte Chen: "Durch die Partnerschaft mit Tuya sind wir in der Lage, problemlos neue Produktkategorien einzuführen."Mit Blick auf künftige Dienste und Wachstum erklärte Ottogalli: "Durch die Kombination unserer nahtlosen Benutzererfahrung und durch die Partnerschaft mit Plattformen wie Tuya wird die Konnektivität ein großer Bereich für das Wachstum von Qualitätsdiensten sein."Bis heute hat Sharp Europe mit Tuya Smart erfolgreich an der Entwicklung mehrerer Kategorien von intelligenter Hardware gearbeitet und damit die Entwicklung der Unterhaltungselektronikmarke hin zu einem Ökosystem von Smart-Living-Produkten unterstützt. Orange hat auch eine Partnerschaft mit Tuya Smart geschlossen, um die "Orange Smart Home"-App zu entwickeln, eine Lösung, die die integrierte Steuerung von Heimgeräten wie intelligenten Glühbirnen, intelligenten Steckdosen und Sicherheitskameras unterstützt. Die Diskussion unterstreicht, dass die Ära der eigenständigen intelligenten Produkte zu Ende gegangen ist, während die Ära der vernetzten IoT-Ökosysteme anbricht.Diese hochrangigen Präsentationen mit Orange und Sharp Europe waren Teil des Tuya Online-Forums "Global Smart Connectivity: Sharing, Openness, Opportunities" (Austausch, Offenheit, Möglichkeiten), an der Branchenexperten und renommierte Partner aus ganz Europa teilnahmen, darunter Vertreter von Calex, EPS, TÜV SÜD, Wizlynx Group, BSI und UK Aurora. Die Präsentationen der Führungskräfte und Experten finden Sie auf dieser Website: https://www.tuya.com/activity/eur2021onlineforumÜber Tuya Smart Tuya Smart (NYSE: TUYA) ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, unser Leben intelligenter zu machen. Tuya bietet dazu eine Cloud-Plattform an, die eine Reihe von Geräten über das IoT miteinander verbindet. Durch die Entwicklung von Konnektivitätsstandards überbrückt Tuya die intelligenten Bedürfnisse von Marken, OEMs, Entwicklern und Einzelhandelsketten in einer breiten Palette von intelligenten Geräten und Branchen. Tuya-Lösungen ermöglichen es Partnern und Kunden, den Wert ihrer Produkte zu steigern und das Leben der Verbraucher durch den Einsatz von Technologie zu erleichtern. Durch sein wachsendes kommerzielles SaaS-Geschäft bietet Tuya intelligente Geschäftslösungen für eine breite Palette von Branchen. Die Plattform des Unternehmens stützt sich auf branchenführende Technologie mit strengem Datenschutz und Sicherheit. Tuya arbeitet mit führenden Fortune-500-Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen, um Dinge intelligenter zu machen, darunter Philips, Schneider Electric, Lenovo und viele andere.Pressekontakt:stephany.sun@tuya.com,+86-13588265343Original-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155291/5106499