Am Mittwoch, dem 22. Dezember, läuft im Rotterdamer Hafen der 15-millionste TEU-Container ein. Dies ist das erste Mal, dass ein europäischer Hafen diese magische Grenze überschreitet. Am Mittwoch, 22. Dezember, wurden die ersten Containerschiffe, die bei Tageslicht in den Rotterdamer Hafen einliefen, von einem Patrouillenboot der Hafenbehörde mit einem Ständchen...

Den vollständigen Artikel lesen ...