Elektroauto-Pionier Elon Musk scheint sein Ziel, zehn Prozent seiner Tesla-Aktien abzustoßen, erreicht zu haben. "Ich habe genug Aktien verkauft, um auf etwa zehn Prozent zu kommen, plus die Optionen, die ich ausgeübt habe", sagte Musk am Dienstag in einem Interview mit der konservativen satirischen Website "Babylon Bee".

