Ob Sie es glauben oder nicht: Es gibt Trader, die sitzen wirklich JEDE FREIE MINUTE vor ihrem Bildschirm und gaffen sich die Börsen Charts an - und das nicht nur beim Daytrading! Grund dafür ist häufig die Angst etwas beim Online Trading zu verpassen (z.B. ein wichtiges Aktien oder Devisen Einstiegssignal). Dies habe ich am Anfang auch so gemacht. Es gibt einem doch das Gefühl, die Kontrolle über das Online Trading zu haben und jederzeit eingreifen zu können. Aber genau das ist der Haken: Es bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...