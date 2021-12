DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel bis 20:00 Uhr MEZ statt.

FREITAG: Wegen Heiligabend bleiben die Börsen in Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und in den USA geschlossen. In Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur und Spanien findet ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Tesla-Chef Elon Musk hat sich am Mittwoch von weiteren Tesla-Aktien getrennt. Einer Mitteilung zufolge übte er 2,1 Millionen Aktienoptionen aus und veräußerte mehr als 934.000 Tesla-Aktien im Wert von knapp 929 Millionen Dollar, um Steuereinbehalte zu decken. Damit summieren sich die Aktienverkäufe des Tesla-Chefs auf mittlerweile mehr als 15 Milliarden Dollar. Im Vorfeld hatte Musk verkündet, genug Aktien verkauft zu haben, um seine Zusage, 10 Prozent seiner Aktien an dem Elektroauto-Pionier zu veräußern, einhalten zu können.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 206.000 zuvor: 206.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 70,4 1. Umfrage: 70,4 zuvor: 67,4 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +2,8% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.689,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.172,00 +0,0% Nikkei-225 28.798,37 +0,8% Hang-Seng-Index 23.199,15 +0,4% Kospi 2.998,17 +0,5% Shanghai-Composite 3.641,43 +0,5% S&P/ASX 200 7.387,60 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gut behauptet - Zwischen Konjunkturzuversicht auf der einen und Pandemiesorgen auf der anderen Seite überwiegen an den Aktienmärkten in Ostasien am Donnerstag erneut kleine Aufschläge. Sie schließen sich damit erneut nur sehr zaghaft der positiven Stimmung an der Wall Street an, wo unter anderem ein besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen für deutliche Gewinne gesorgt hatte. Die Spekulation dahinter ist, dass die geldpolitische Straffung in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation die Konjunktur nicht aus der Spur bringen wird. Unter den Einzelwerten knicken in Hongkong JD.com um fast 8 Prozent ein, belastet von Plänen des Technologieriesen Tencent (+4,0%), die Beteiligung an JD.com von 17,0 auf 2,3 Prozent zu reduzieren. In Tokio gewinnen Komatsu 2,3 Prozent, befeuert von der Nachricht, dass der Baumaschinen- und Gabelstaplerhersteller die Preise für seine Produkte um 10 Prozent erhöhen will. Eisai (-8,8%) leiden darunter, dass die Zulassungsbehörde weitere Daten für das Alzheimer-Medikament Aducanumab eingefordert hat. Einen Satz um über 20 Prozent machten in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, Syrah Resources, ehe die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde. Der Minenbetreiber hat eine Graphit-Liefervereinbarung mit Tesla abgeschlossen.

US-NACHBÖRSE

Rocket Lab gaben um 3,6 Prozent nach. Das Raumfahrtunternehmen hatte die Rücknahme sämtlicher früher ausgegebener Berechtigungsscheine zum Bezug von Rocket-Lab-Aktien mitgeteilt. Tenet Healthcare wurden gut 1 Prozent höher gesehen nach der Nachricht über den Erwerb von 86 Operationszentren gemeinsam mit der Tochter United Surgical Partners International. Um über 9 Prozent abwärts ging es für Mission Produce. Der Avocadoanbauer hatte enttäuschende Viertquartalszahlen präsentiert. Scientific Games schnellten dagegen um 7,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte das Angebot zum Erwerb der noch offenen 19 Prozent an Sciplay zurückgezogen. Der Sciplay-Kurs sackte darauf um 18,2 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.753,89 +0,7% 261,19 +16,8% S&P-500 4.696,57 +1,0% 47,34 +25,0% Nasdaq-Comp. 15.521,89 +1,2% 180,81 +20,4% Nasdaq-100 16.180,14 +1,2% 193,86 +25,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 713 Mio 960 Mio Gewinner 2.487 2.750 Verlierer 871 625 unverändert 145 98

Fester - Konjunkturzuversicht dominierte das Geschehen und drängte Pandemiesorgen erneut in den Hintergrund, nachdem das US-Verbrauchervertrauens im Dezember stärker als erwartet gestiegen war. Pfizer gewannen 1,0 Prozent, nachdem das Unternehmen in den USA grünes Licht für sein neues Corona-Medikament Paxlovid bekommenhatte. Für die Blackberry-Aktie ging es um 1,7 Prozent nach oben. Das kanadische Software-Unternehmen setzte zwar weniger um als im Vorjahr, aber der Umsatzrückgang fiel nicht so stark wie befürchtet aus. Zudem zeigte sich der bereinigte Gewinn besser als von den Analysten erwartet. Für die Tesla-Aktie ging es 7,5 Prozent aufwärts. Tesla-Chef Elon Musk hat nach eigenen Aussagen nun "genug Aktien" verkauft zur Verwirklichung seines Plans, 10 Prozent seiner Aktien zu veräußern.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,67 1,2 0,65 55,0 5 Jahre 1,22 -0,2 1,22 85,5 7 Jahre 1,38 -0,5 1,38 73,0 10 Jahre 1,45 -0,5 1,46 53,7 30 Jahre 1,85 -1,3 1,86 20,2

Wenig Bewegung - Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 0,5 Basispunkte auf 1,45 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi,8:22 % YTD EUR/USD 1,1338 +0,1% 1,1324 1,1266 -7,2% EUR/JPY 129,52 +0,2% 129,22 128,63 +2,7% EUR/GBP 0,8491 +0,1% 0,8482 0,8501 -4,9% GBP/USD 1,3353 +0,0% 1,3350 1,3252 -2,4% USD/JPY 114,24 +0,1% 114,11 114,16 +10,7% USD/KRW 1.190,33 -0,0% 1.190,33 1.192,62 +9,6% USD/CNY 6,3701 +0,0% 6,3699 6,3715 -2,4% USD/CNH 6,3764 -0,0% 6,3775 6,3774 -1,9% USD/HKD 7,7985 -0,0% 7,7997 7,7995 +0,6% AUD/USD 0,7217 +0,2% 0,7204 0,7135 -6,3% NZD/USD 0,6815 +0,2% 0,6804 0,6748 -5,1% Bitcoin BTC/USD 48.296,89 -1,4% 48.997,13 49.288,27 +66,3%

Der Dollar schwächelte, der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent. Zuletzt waren im Handel zunehmend Stimmen zu hören gewesen, dass der Dollar zum Jahresende unter Gewinnmitnahmen leiden und damit einem Muster folgen dürfte, das immer wieder zu sehen gewesen sei in früheren Jahren. Im neuen Jahr dürfte dann wieder eine Erholung einsetzen, zumal auch mit Blick auf die eingeleitete geldpolitische Straffung in den USA.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,88 72,76 +0,2% 0,12 +54,0% Brent/ICE 75,39 75,29 +0,1% 0,10 +49,7%

Die Ölpreise legten deutlich zuum bis zu 2,5 Prozent, nachdem sich die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet verringert hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,65 1.803,60 +0,1% +2,05 -4,9% Silber (Spot) 22,81 22,85 -0,2% -0,04 -13,6% Platin (Spot) 973,05 974,00 -0,1% -0,95 -9,1% Kupfer-Future 4,40 4,39 +0,2% +0,01 +25,0%

Der Goldpreis legte um 0,8 Prozent zu auf knapp über 1.800 Dollar, gestützt vom schwächeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Zwei Studien aus Großbritannien zeigen, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Sie bestätigen somit frühere Erkenntnisse aus Südafrika, wo die Omikron-Variante erstmals registriert worden war. Experten warnten allerdings vor überzogenem Optimismus. Die Studie ergab, dass Omikron im Vergleich zu Delta das Risiko einer Krankenhauseinweisung wegen Covid-19 um zwei Drittel senke und dass eine Auffrischungsimpfung einen erheblichen zusätzlichen Schutz vor symptomatischen Erkrankungen bietee. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein.

SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im November zum Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen, stärker als mit 3,4 Prozent prognostiziert.

USA

Sollte der ehemalige US-Präsident Donald Trump nochmal für eine Amtszeit kandidieren, würde das den amtierenden Präsident Joe Biden zusätzlich zu einer Kandidatur motivieren. Dem Fernsehsender ABC sagte der 79-jährige Biden, ein Eintritt seines Rivalen Trump ins Präsidentschaftsrennen würde "die Chancen erhöhen, dass ich kandidiere".

BOEING

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 23, 2021 01:49 ET (06:49 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die US-Flugsicherungsbehörde FAA fordert für die Wiederinbetriebnahme der Boeing-Flugzeuge des Typs 777-200, die mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet sind, zusätzliche Inspektion der Triebwerksschaufeln nach einem Richtlinienprotokoll sowie eine Verstärkung eines Schlüsselteils. Pratt & Whitney, ein Unternehmen von Raytheon Technologies, erklärte, dass solche Inspektionen bereits liefen. Boeing teilte mit, dass man die Leitlinien der FAA unterstütze.

MALARKEY ROOFING

Der schweizerische Baustoffkonzern Holcim übernimmt Malarkey Roofing mit einem prognostizierten Nettoumsatz von 600 Millionen Dollar 2022. Die Transaktion im Wert von 1,35 Milliarden Dollar will Holcim komplett aus Barmitteln finanzieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2021 01:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.