The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2021ISIN NameIT0005418204 RETI S.P.A.NO0010692130 GENETIC ANALYSIS NK -,60AT000B043658 UNICR.BK AUS. 15-21 FLR93US126650CV07 CVS HEALTH 18/23XS1369278251 AMGEN 16/22XS1584122680 ESSITY 17/22 MTNXS1731106347 CEMEX S.A.B. 17/24 REGSUSU75000BM73 ROCHE HLDGS 16/22 REGSFI4000243316 CARGOTEC 17-22DE000DG4UB70 DZ BANK IS.C131 17/21US031162BN92 AMGEN 12/22XS1539692308 WORLD BK 16/21 ZO MTNUS031162BX74 AMGEN 15/22XS1939355753 CITIGROUP 19/22 MTNXS1255436187 DH EUROPE FIN. 15/25US91913YAX85 VALERO ENERG 20/23