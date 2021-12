Kein Index enthält so viele Autoaktien wie der DAX. Zusammen erreichen sie ein Gewicht von knapp 12 %. Kein anderes Land hängt in seiner wirtschaftlichen Potenz auch so stark davon ab, wie der Umbau in Richtung E-Mobility gelingt. Die größten Ambitionen hat VW mit bis zur Stunde 160 Mrd. €, gefolgt von DAIMLER und BMW und der besonderen Spannung rd. um PORSCHE.



Das KGV aller Autoaktien liegt zurzeit bei rd. 6 bis 7 für die Gewinnschätzungen 2022. Es ist sowohl die rechnerisch niedrigste Bewertung im DAX-Vergleich, aber nur geringfügig unter derjenigen der anderen Großen. Wie hoch sind die Potenziale zu schätzen, wenn der Umbau gelingt und die drei deutschen Konzerne ihre bisherige Marktstellung verteidigen können?



Einige Themen der Actien-Börse Nr. 51/52:



++ Die Deutschen haben sich für eine neue Politik entschieden++ SAP ist immer noch die zweitschwerste Aktie im DAX++ Die Wall Street bleibt das Maß aller Dinge++ Der deutsche Energiemarkt steht unter hoher Spannung++ Die Autokonzerne bleiben im Mittelpunkt++ Hochwertige Medizintechnik von SIEMENS HEALTHINEERS++ Die Coronagewinner waren die Erfolgsstory schlechthin



