Der DAX steuert weiter freundlich auf die Weihnachtstage zu. Am Donnerstag wird der deutsche Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,32 Prozent höher bei 15.643 Punkte berechnet. Seit dem Rutsch bis nahe an die 15.000 Punkte am Montag hat der DAX fast schon wieder vier Prozent gewonnen. Die Wochenbilanz war am Vortag wieder positiv geworden. 2021 hat er bislang 13,7 Prozent gewonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...