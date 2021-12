Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Tag vor Weihnachten weitere Kursgewinne ab. Der DAX +0,95% wurde am Morgen zeitweise 0,3 Prozent höher bei 15.636 Zählern gesehen. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,43% dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der deutsche Leitindex hat seit seinem Rutsch dicht an die 15.000-Punkte-Marke am Montag fast schon wieder vier Prozent hinzugewonnen. ...

