Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft auf breiter Front fester. Damit zeigt der Leitindex SMI auch am letzten Handelstag vor Weihnachten keine Ermüdungserscheinungen und bewegt sich nur knapp unter dem erst vergangene Woche markierten Jahreshoch. In Marktkreisen wird vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...