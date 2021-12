Ende von Musks Ausverkauf bei Tesla?

Werbung



Der Tesla Chef gab bekannt, dass er keine weiteren Aktien verkaufen möchte.



Gut 10% der Tesla-Aktien wollte der Chef Elon Musk nach einer Twitter-Umfrage im November veräußern. Nun sei Musk laut eigener Angabe fertig mit dem Verkauf seines Anteils an Tesla Aktien und wird somit aufhören, seine Anteile weiter zu verkaufen. Die Aktie wurde dadurch unter Druck gesetzt - die wichtige Marke von 1.000 US-Dollar wurde zuletzt am 10. Dezember erreicht.

Der Verkaufsstopp überschattete die Nachricht, dass die amerikanische National Highway Traffic Safety Administration, die zivile Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit in den USA, den Fahrzeugbauer unter die Lupe nehmen wird. Die Möglichkeit, Videospiele auf dem Armaturenbrett zu spielen soll für Ablenkung sorgen und könnte die Fahrsicherheit einschränken.

