Deutsche Importpreise steigen weitaus deutlicher als erwartet

Die deutschen Importpreise sind im November wegen höherer Energieeinfuhrpreise weitaus deutlicher als erwartet gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent und lagen um 24,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der stärkste Preisanstieg auf Jahressicht seit Oktober 1974. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von nur 1,0 Prozent und eine Jahresteuerung von 22,3 Prozent prognostiziert.

Umsatz in gewerblicher Wirtschaft Deutschlands steigt kräftig

Der Umsatz in der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands hat in den erst beiden Monaten des vierten Quartals kräftig zugenommen. Der vom Statistischen Bundesamt (Destatis) auf Basis von Umsatzsteuervoranmeldungen erhobene Frühindikator deutet darauf hin, dass die nominalen Umsätze im November gegenüber dem Vormonat um 3,5 Prozent gestiegen sind. Zudem wurde der für Oktober vorläufig gemeldete Umsatzzuwachs von 0,8 Prozent auf 3,8 Prozent revidiert. Für die ersten beiden Monate des vierten Quartals ergibt sich damit ein - nicht-inflationsbereinigter - Umsatzanstieg von 5,9 Prozent.

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im November um 1,5%

Die deutschen Ausfuhren in Staaten außerhalb der EU sind im November gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen sie damit um 9,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats und um 14,0 Prozent über dem Niveau von Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt bricht auch im November ein

Der Europäische Nutzfahrzeugmarkt hat seinen Abwärtstrend im November den fünften Monat in Folge fortgesetzt. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, sanken die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 11,3 Prozent auf 183.855 Fahrzeuge. In den ersten elf Monaten des Jahres stand dank der niedrigen Vergleichsbasis noch ein Plus von 12,8 Prozent zum Vorjahr auf 2,16 Millionen Nutzfahrzeuge zu Buche.

Auftragseingang Bauhauptgewerbe sinkt im Oktober um 6,2%

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe Deutschlands ist im Oktober kräftig gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er gegenüber dem Vormonat um 6,2 Prozent zurück und lag um 1,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe betrug rund 7,8 Milliarden Euro. Wegen der sehr stark gestiegenen Baupreise waren das nominal (nicht preisbereinigt) 8,9 Prozent mehr als im Oktober 2020 und damit der höchste jemals gemessene Wert in einem Oktober in Deutschland.

Ifo-Institut: Materialmangel in der Industrie verschärft sich

Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich im Dezember nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung nochmals verschärft. 81,9 Prozent der Firmen klagten demnach über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Das ist laut der Umfrage des Instituts ein neuer Rekordwert. Im November waren es noch 74,4 Prozent. "Die Situation in der Industrie ist paradox", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Auftragsbücher sind voll. Der Materialmangel erlaubt es den Unternehmen aber nicht, ihre Produktion entsprechend hochzufahren."

Biden: Kandidatur Trumps 2024 würde "Chancen erhöhen, dass ich kandidiere"

Sollte der ehemalige US-Präsident Donald Trump nochmal für eine Amtszeit kandidieren, würde das den amtierenden Präsident Joe Biden zusätzlich zu einer Kandidatur motivieren. Bei einem am Mittwochabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender ABC sagte der 79-jährige Biden, ein Eintritt seines Rivalen Trump ins Präsidentschaftsrennen würde "die Chancen erhöhen, dass ich kandidiere".

FDP für zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

Die FDP ist für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Die Fraktionen der Freien Demokraten in Bund und Ländern haben sich heute dafür ausgesprochen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu unterstützen", erklärte am Mittwochabend in Berlin FDP-Chef Christian Lindner.

Marokko hält Wiederbelebung der Beziehungen zu Deutschland für möglich

Nach monatelanger diplomatischer Eiszeit hat Marokko eine Wiederbelebung der Beziehungen zu Deutschland in den Raum gestellt. Zur Begründung verwies die Regierung in Rabat am Mittwoch auf den Regierungswechsel in Berlin. Marokko hoffe auf eine "Rückkehr zur normalen Arbeit der diplomatischen Repräsentanten beider Länder in Rabat und Berlin". Die marokkanische Regierung hatte im März "jeglichen Kontakt" zur deutschen Botschaft in Rabat wegen "tiefgreifende Missverständnisse" abgebrochen. Für Unmut sorgte in der marokkanischen Hauptstadt unter anderem die deutsche Kritik an der einseitigen Anerkennung von Marokkos Anspruch auf die Westsahara durch die USA.

Tunesisches Gericht verurteilt Ex-Präsidenten im Exil zu vier Jahren Gefängnis

Ein tunesisches Gericht hat den im Exil lebenden ehemaligen Präsidenten Moncef Marzouki in Abwesenheit zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Marzoukis Anwältin Lamia Khemiri sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend, Marzouki habe keine Vorladung zu Gericht erhalten und wisse auch nicht, warum er verurteilt worden sei. Justizkreise bestätigten AFP zwar das erstinstanzliche Urteil, konnten jedoch ebenfalls nichts zur Anklage sagen.

+++ Konjunkturdaten

NORWEGEN

Okt Arbeitslosenquote bereinigt 3,6%

SINGAPUR

Verbraucherpreise Nov +3,8% gg Vj (PROG: +3,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Nov +1,6% (Okt: +1,5%) gg Vj

December 23, 2021

