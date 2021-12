Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An den Märkten hat sich die Stimmung trotz Corona-Sorgen und Problemen rund um das US-Konjunkturpaket doch noch einmal aufgehellt. Der DAX ist auch heute drauf und dran an die positive Entwicklung der vergangenen beiden Handelstage anzuknüpfen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.