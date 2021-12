ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 830 US-Dollar belassen. Mit seiner Schätzung von 290 000 Fahrzeugauslieferungen für das vierte Quartal liege er über der Konsenserwartung, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Dezember dürfte zudem ein Rekordmonat werden. Da der E-Autohersteller in absehbarer Zukunft wahrscheinlich aber auch unter Lieferengpässen leiden dürfte, sollten die Auslieferungen der Fahrzeuge in etwa der Produktion entsprechen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 05:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

