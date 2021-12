Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Sehr ruhig und mit wenig Umsatz verlief der Handel in Wien, der ATX konnte dennoch mit einem deutlichen Zuwachs von 0,9% aus dem Handel gehen. Kursbewegende Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten gab es kaum, zudem dürften viele Marktteilnehmer bereits ihre Bücher für das Jahr geschlossen haben oder wollten ebenso wie im übrigen Europa keine neuen Positionen mehr eingehen. Nach wie vor kommt Belastung durch die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante, so wurden in Österreich am Mittwoch leichte Verschärfungen der Anti-Corona-Maßnahmen angekündigt. Die Banken waren in Wien im Gegensatz zum Branchentrend in Europa durchaus gut nachgefragt, die Bawag konnte ein Plus von 1,6% erzielen, für die Erste ...

