In Deutschland wird aktuell noch heftig über eine mögliche Impfpflicht debattiert, in Österreich ist man bereits weiter. Hier soll es ab Februar so weit sein. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines nun eine konkrete Impfpflicht für eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern einführt.Demnach führt das Unternehmen ab dem 1. Januar 2022 eine derartige Pflicht auf der Langstrecke ein. Ausnahmen gibt es nur für genesene Mitarbeiter. Ungeimpfte müssten demnach auf die ...

