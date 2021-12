DJ MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - Omikron-Sorgen sinken

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die moderate Jahresendrally setzt sich am Donnerstag zunächst fort. Der DAX steigt im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 15.644 Punkte und notiert auf dem höchsten Stand seit einer Woche. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent auf 4.230 Punkte zu. "Die neuen Omikron-Studien befeuern die positive Kursentwicklung", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. "Eine Virus-Variante, die zwar ansteckender, aber zugleich weniger gefährlich ist, hat für die Börsen nicht allzu viel Schrecken", sagt er mit Blick auf neue Studien zu vergleichsweise niedrigen Krankenhauseinweisungen. Die Börsen hofften auf eine schnelle Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens im neuen Jahr.

Das Geschäft dürfte zwar wie immer zum Jahresende weiter ausdünnen. An umsatzschwachen Tagen reichen aber bei einer positiven Grundstimmung schon wenige Käufer, um den Markt nach oben zu treiben. Mit Interesse wird auf auffallend viele US-Konjunkturdaten für einen Vorweihnachtstag gewartet. nach dem aufwärts revidierten US-BIP zum dritten Quartal stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Entwicklung der Persönlichen Einkommen und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie die Neubauverkäufe im Blick.

Gewinner Nummer eins in Europa sind die Reise-Aktien, deren Index mit der nachlassenden Furcht vor Omikron 1,8 Prozent gewinnt - und das trotz einer Gewinnwarnung von Ryanair. Lufthansa steigen um 2 Prozent.

Conti äußert sich zuversichtlich

Unter den Einzelunternehmen stellen Marktteilnehmer Conti heraus. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer der "Wirtschaftswoche". "Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", wird der Conti-Chef zitiert. Conti ziehen um 1,3 Prozent an. Lediglich Fresenius legen im DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent noch etwas stärker zu.

Kion und Jungheinrich gewinnen jeweils 0,9 Prozent. Der japanische Baumaschinenkonzern und Gabelstapler-Hersteller Komatsu hat Preiserhöhungen um 10 Prozent angekündigt. An der Börse in Tokio legt der Kurs daraufhin um 2,3 Prozent zu. Wacker Neuson profitieren zunächst kaum und notieren lediglich gut behauptet.

Home24 gewinnen 4,7 Prozent. Der Online-Möbelhändler kauft das Wohnaccessoires-Unternehmen Butlers. In Europa gewinnen Prosus 3 Prozent. Damit profitieren sie von einer kräftigen Erholung bei Tencent, an der das Unternehmen nach wie vor die Mehrheit hält.

Keine weiteren Käufe durch United-Internet-Haupteigner

United Internet geben 1,3 Prozent ab. Haupteigner Ralph Dommermuth hat nun mit rund 50,10 Prozent die Mehrheit am Unternehmen durch einen Paketkauf erreicht und will erst einmal nicht weiter aufstocken. Damit zieht er auch das zuvor erwogene Kaufangebot für 17 Millionen Aktien zurück. Nur bei günstigen Gelegenheiten soll künftig noch zugegriffen werden. Die Ankündigung zu den diversen Optionen der Mehrheitsübernahme war vor zwei Wochen erfolgt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.230,14 +0,3% 13,08 +19,1% Stoxx-50 3.756,10 +0,1% 1,98 +20,8% DAX 15.643,59 +0,3% 50,12 +14,0% MDAX 34.734,55 +0,3% 112,30 +12,8% TecDAX 3.845,71 -0,1% -4,59 +19,7% SDAX 16.201,47 +0,2% 38,54 +9,7% FTSE 7.340,39 -0,0% -1,27 +13,6% CAC 7.057,48 +0,1% 5,81 +27,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,28 +0,01 +0,29 US-Zehnjahresrendite 1,47 +0,01 +0,55 DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:42h Mi,17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1316 -0,1% 1,1330 1,1325 -7,4% EUR/JPY 129,34 +0,1% 129,46 129,42 +2,6% EUR/CHF 1,0419 +0,0% 1,0420 1,0427 -3,6% EUR/GBP 0,8459 -0,3% 0,8479 0,8485 -5,3% USD/JPY 114,30 +0,2% 114,26 114,26 +10,7% GBP/USD 1,3378 +0,2% 1,3362 1,3348 -2,1% USD/CNH (Offshore) 6,3759 -0,0% 6,3766 6,3783 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.302,89 -1,4% 48.170,57 48.847,87 +66,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,36 72,76 -0,5% -0,40 +52,9% Brent/ICE 75,00 75,29 -0,4% -0,29 +49,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,06 1.803,60 +0,2% +3,46 -4,8% Silber (Spot) 22,85 22,85 -0,0% -0,00 -13,4% Platin (Spot) 971,67 974,00 -0,2% -2,33 -9,2% Kupfer-Future 4,39 4,39 +0,0% +0,00 +24,8% ===

