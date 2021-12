Die Auslastung der Intensivstationen betrug in der vergangenen Woche 81%. Der Anteil der Corona-Erkranken an allen Personen auf den Intensivstationen stieg von 40 auf 43%.Bern - Die Auslastung der Intensivstationen in der Schweiz befindet sich gemäss Bundesamt für Gesundheit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Epidemie. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen nahm gegenüber der Vorwoche zu. Dass auch die Spitaleinweisungen und Todesfälle noch zunehmen, wird jedoch nicht erwartet. Die Auslastung der Intensivstationen betrug in...

Den vollständigen Artikel lesen ...