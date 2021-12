Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Covid-19-Pille von Pfizer zur Behandlung von Corona-Patienten zugelassen. Paxlovid, so der Name des Medikaments, erhielt am Mittwoch eine Notfallzulassung. "Mit der heutigen Zulassung wird die erste Behandlung für Covid-19 in Form einer oral einzunehmenden Pille eingeführt - ein wichtiger Schritt im Kampf gegen diese Pandemie", erklärte Patrizia Cavazzoni, Direktorin des Center for Drug Evaluation and Research der FDA, in einer Mitteilung. Mehr zum Thema Omikron-Variante: Pfizer-Studie bestätigt Anti-Corona-Pille hohe Wirksamkeit ...

