Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe mit einem Minus von 3,75% bei 15.100 Punkten geschlossen. Der MDAX sei um 2,76% gefallen, der SDAX um 4,74% und der TecDAX sei um 0,42% gestiegen. Der vorläufige Markit-PMI für die Eurozone habe im November mit 55,8 ein starkes Wachstum verzeichnet, nachdem er im Oktober auf ein Sechsmonatstief (54,2) gefallen sei. Der Dienstleistungssektor habe das Verarbeitende Gewerbe den dritten Monat in Folge übertroffen (56,6 gegenüber 54,6). Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei ebenfalls angestiegen (58,4 gegenüber 58,3 im Oktober). Der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland sei im November den fünften Monat in Folge auf 96,5 und damit auf den niedrigsten Stand seit April gefallen, was auf Inflation, Lieferengpässe und den jüngsten Anstieg der Coronazahlen zurückzuführen sei. ...

